У Києві відбудеться прес-конференція на тему ”Проведення європейського тижня місцевої демократії”

В прес-конференції в "Укрінформі" візьмуть участь заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій ТКАЧУК, голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України Микола ПУХТИНСЬКИЙ, представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва з Україною Оке ПЕТЕРСЕН, директор Бюро інформації Ради Європи в Україні Олександр ПАВЛІЧЕНКО.

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