У Києві відбудеться прес-конференція на тему ”Проведення європейського тижня місцевої демократії”
17:30, 23 вересня 2008Новини ЄС
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В прес-конференції в "Укрінформі" візьмуть участь заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій ТКАЧУК, голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України Микола ПУХТИНСЬКИЙ, представник Генерального секретаря Ради Європи з координації
програм співробітництва з Україною Оке ПЕТЕРСЕН, директор Бюро інформації Ради
Європи в Україні Олександр ПАВЛІЧЕНКО.
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