Коаліція Тимошенко-Януковича віддалить Україну від ЄС

Київ. 23 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що формування “проросійської” коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомляє прес-служба глави держави.

«Протиприродна коаліція між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, у тому числі й у питанні євроінтеграції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як зазначає Bloomberg, деякі країни-члени НАТО, на грудневому саміті якого буде розглянута можливість надання Україні і Грузії Плану дій щодо членства в НАТО, наводять вторгнення Росії до Грузії як аргумент проти прийняття до Альянсу колишніх радянських республік. Україна і Грузія мають надто багато невирішених проблем з Росією, кажуть вони.

Натомість Президент України відкидає таке порівняння. Навіть з урахуванням напруженості у відносинах з Росією він вважає, що «Україна не Грузія».

«Ми підтримуємо діалог з Росією», – зазначив В.ЮЩЕНКО. «Це непростий діалог. Він ніколи не був легким. Але він дозволяє нам вирішувати поточні питання», – додав він.

Також Президент України заявив, що питання, чи залишилися виборці вірні своєму рішенню у 2004 році підтримати інтеграцію країни до НАТО та ЄС, є головним на сьогодні.

«Перед українським суспільством стоїть дуже важливе питання: куди демократія повинна рухатися далі, - сказав В.ЮЩЕНКО. – Попри те, що розвал коаліції є драматичним моментом, він несмертельний».