ЄП підтримує покарання за заклики до тероризму
Але право на свободу слова має поважатися
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент підтримує запровадження санкцій за заклики до тероризму, але вважає необхідним забезпечити свободу слова.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні депутатами доповіді Розлін ЛЕФРАНСУА (група соціалістичних партій, Франція).
“За” проголосували 600 депутатів, проти – 21, утрималися – 39.
У документі зазначається, що Європарламент, в цілому, підтримує пропозиції Єврокомісії щодо запровадження кримінальної відповідальності за заклики до тероризму, набір терористів та підготовку терористів.
Водночас, депутати наголосили, що публічні заклики до тероризму можуть каратися лише в тому випадку, коли вони дійсно є серйозною загрозою для здійснення терористичних актів, а не просто розмірковуванням на теми тероризму. Депутати наголосили, що право на свободу слова має, як і раніше, поважатися в країнах-членах ЄС, а тому, при запровадженні кримінальної відповідальності за заклики до тероризму країни-члени мають керуватися Європейською конвенцією прав людини та Хартією фундаментальних прав ЄС.