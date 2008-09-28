Делегація Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту розпочинає триденний візит до Болгарії

В ході візиту 7 членів Європаламенту на чолі з Нільсом ЛУНДГРЕНОМ (група "Незалежність/Демокатія", Швеція) вивчить проблеми, що привели до неналежного використання грошей з фондів ЄС, що навадалися на програми підготовки до вступу Болгарії до ЄС з бюджету Євросоюзу та були заморожені цього року через виявлену неефективність їхнього викоритання.