В Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують розглядати питання, пов’язані з підготовкою до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а також питання російсько-грузинської війни та стану відносин з Росією, ситуацію в Зімбабве та відносини з Білоруссю та Узбекистаном.