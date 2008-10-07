Люксембург. 7 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС боротиметься з уповільненням економічного зростання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках Ради на її засіданні в Люксембургу.

У документі зазначається, що останнім часом європейська економіка переживає певні цінові шоки, пов’язані, перш за все з проблемами на фінансових ринках та зростанням цін на основні товарні позиції.

У зв’язку з цим міністри дійшли висновку, що нова стратегія протидії уповільненню економіки має будуватися координовано. Міністри висловили переконання, що на макроекономічному та структурному рівні проводити політику, яка сприятиме стабільному зростанню. Міністри наголосили, що структурні реформи, які проводяться з метою посилення доданої вартості економіки мають активно продовжуватися, при цьому самі країни-члени мають розробити Національні плани таких реформ. Рівень зарплат має бути таким, щоб з одного боку, підтримував ринок зайнятості, а з іншого –конкурентноздатність бізнесу. Міністри також зійшлися в думках щодо необхідності відновлення довіри до фінансових ринків, хоча й заявили про бажання отримати від Європейського центрального банку (ЄЦБ) пропозиції щодо перегляду пруденційного законодавства про сек`юритізацію.

Міністри також висловили сподівання на розширене цього року кредитування від Європейського інвестиційного банку підприємств малого та середнього бізнесу.

На міжнародній арені міністри заявили про намір сприяти зниженню курсу євро відносно долара і посилювати співпрацю з такими інституціями, як Міжнародний валютний фонд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у Люксембургу схвалила ряд висновків, направлених на подолання фінансової кризи.