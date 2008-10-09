Ющенко хоче до кінця року підписати з Італією угоду про заробітчан

Рим. 9 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до кінця року Україна і Італія зможуть підписати угоду про працевлаштування, яка стосуватиметься українських заробітчан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками української громади у Римі.

За словами Президента, в найближчі десять днів Італію відвідає українська делегація у складі представників МЗС, Мінпраці та інших відомств, яка проведе останні узгодження щодо цієї угоди.

У свою чергу міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сказав журналістам, що Україна дуже хоче найближчим часом врегулювати це питання.

За його словами, на сьогодні сторони вже двічі обмінялися проектами цієї угоди.

«Зараз ми знаходимося на етапі фіналізації цього процесу», - зазначив В.ОГРИЗКО.

За його словами, делегація, що прибуде до Італії, спробує завершити цей процес. «В такий спосіб ми вийдемо на важливу домовленість, щонайменше одну, але дуже важливу річ – квоти для працевлаштування, що потрібно сьогодні для зняття питання нелегальної міграції», - додав він.

При цьому міністр зазначив, що сьогодні в Італії легально працюють 120 тис. українців, а нелегально – «дуже багато тисяч» (за деякими даними, їхня кількість перевищує 400 тис. українських громадян - УНІАН).

В.ОГРИЗКО висловив сподівання, що оскільки сторони вже пройшли всі необхідні етапи з підготовки зазначеної угоди, то вона може бути підписана «протягом найближчих місяців». Водночас вона також потребуватиме ратифікації парламентами обох країн.