У Чернівцях відкрито пункт утримання нелегалів

Чернівці. 10 жовтня. УНІАН. У рамках проекту Європейського Союзу «Зміцнення потенціалу у сфері управління міграційними процесами в Україні» на території Чернівецького прикордонного загону вчора відкрито пункт тимчасового утримання незаконних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, приміщення розраховане на 13 осіб із терміном перебування 10 діб, з подальшим відправленням нелегалів на батьківщину.

Як заявив під час церемонії відкриття заступник директора Департаменту охорони державного кордону – начальник Управління з питань роботи з іноземцями, дізнання та адмінпровадження Держприкордонслужби України, генерал-майор Борис МАРЧЕНКО, пункт утримання мігрантів повністю відремонтовано та обладнано за кошти Європейського Союзу. З метою підвищення стандартів перебування незаконних мігрантів на території України його було забезпечено новими меблями, комп’ютерною технікою та спеціальним обладнанням.

За його словами, зі співробітниками Держприкордонслужби України, відповідно до стандартів ЄС, було проведено різноманітні тренінги та навчальні візити до країн-членів ЄС, зосереджені на питаннях захисту прав мігрантів.

Б.МАРЧЕНКО додав, що в рамках згаданого міжнародного проекту ЄС подібні пункти вже працюють у Львівській, Волинській та Одеській областях. «Через цей проект Європейський Союз надав на облаштування пунктів утримання мігрантів у Чернівцях та інших містах України приблизно 7 млн. 200 тис. євро», - зазначив він.

Водночас виконуючий обов’язки голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк ШЮБЕЛЬ та представники Міжнародної організації з міграції (МОМ) на церемонії відкриття пункту тимчасового тримання зазначили, що ці спільні зусилля «є складовою частиною співпраці України та Європейського Союзу щодо забезпечення заснованих на дотриманні прав людини процедур та необхідної інфраструктури для незаконних мігрантів, що сприяє виконанню Угоди України та ЄС про реадмісію».