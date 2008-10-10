У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту

В ході засідання депутати планують, зокрема, визначитися щодо проектів доповідей Еви КЛАМТ (група народних партій, Німеччина) про умови в’їзду та проживання в країнах-членах ЄС висококваліфікованої робочої сили. Прес-конференція Е.КЛАМТ відбудеться об 11-30 у вівторок, 14 жовтня. Комітет також визначиться щодо проекту доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй”, Італія) про захист дітей від загроз Інтернету та інших засобів телекомунікацій.