Україна мала вирішити проблему Зміїного ще до вступу Румунії в НАТО

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Українська дипломатія програла, коли не наполягла на вирішенні проблеми острова Зміїний у період вступу Румунії до НАТО.

Таку думку висловив колишній посол України у Румунії Леонтій САНДУЛЯК під час круглого столу у Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна на тему «Українсько-румунські відносини в XXI ст.: Добросусідство чи суперництво?», повідомили УНІАН в інституті.

Л.САНДУЛЯК, зокрема, сказав, що винесення проблеми острова Зміїний за рамки українсько-румунського договору в період, коли Румунія мала вступати до НАТО, є програшем української дипломатії.

«Українські дипломати могли наполягати, але не зробили цього, адже без вирішення цього питання Румунія ніколи б не змогла вступити до Північноатлантичного альянсу», - зауважив дипломат.

З ним погодився і народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ, звинувативши вітчизняну дипломатію “у беззубості”. «Ми знаємо, що міжнародний суд ніколи не дає однозначних висновків щодо територіальних спорів, тому ми приречені на довгий період трактувань можливого рішення Гаазького трибуналу щодо острова Зміїний», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

«Заяви румунського Президента Траяна БЕСЕСКУ та прорумунськи налаштованих партій Молдови про Велику Румунію, у складі якої мають бути і південь Одещини, і Буковина, нехай залишаться на їхній совісті, мене більше хвилюють заяви патріарха Румунської православної церкви про можливий перегляд кордонів, а він є більш впливовим серед румунів, що проживають в Україні”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, українські дипломати мали б реагувати на подібні випади, “проте ми чомусь відмовчуємось”.

Депутат зауважив, що сьогодні необхідно вирішувати і проблему надання румунського громадянства українцям, які не відмовились перед цим від українського громадянства. “Завтра український парламент схвалить закон про кримінальну відповідальність за подвійне громадянство, і кілька десятків тисяч українських румунів опиняться поза законом”, - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.

“Не вирішеною на сьогодні є також проблема контрабанди з Придністров’я. Тому Україна зацікавлена у тому, щоб кордони були чітко зафіксовані - як кордони між Україною і Румунією, так і кордони між Молдовою і Румунією», - зауважив Т.ЧОРНОВІЛ.

Він порадив українським дипломатам пройти стажування у Бухаресті, щоб навчитися у румунських колег виступати єдиною командою у сфері захисту національних інтересів.

Надзвичайний і Повноважний посол Румунії в Україні Траян ЛАУРЕНЦІУ-ХРИСТЯ висловив переконання, що Україна і Румунія можуть вирішити усі спірні питання між собою цивілізованим шляхом.

«На відміну від легендарного румунського Дракули ми не маємо наміру нікого лякати чи смоктати кров. Доказом мудрості України і Румунії є те, що ми у стані вирішувати проблеми цивілізованим шляхом, в інтересах обох країн. Багато проблем Чорноморського регіону вирішується далеко не методами міжнародного права», - сказав посол.

Він спростував інформацію про те, що кількість громадян України, які отримали румунське громадянство, сягає сотень тисяч осіб. «Це поодинокі випадки», - підкреслив Т.ЛАУРЕНЦІУ-ХРИСТЯ.

«Ми не заявляли голосно про підтримку інтеграції України до європейських структур, проте ми багато робимо в напрямку конкретної підтримки, зокрема, ми запропонували свою допомогу в експертизі візової політики Євросоюзу щодо України. Україні також треба вивчити помилки Румунії на шляху вступу до ЄС і уникнути їх», - сказав посол.