67 країн та організацій допоможуть Грузії відновлюватися

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. У конференції донорів для Грузії візьмуть участь 67 країн та міжнародних організацій.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії.

“Це буде серйозний сигнал підтримки з боку міжнародного співтовариства”, - сказав він.

Співрозмовник агентства нагадав, що Єврокомісія вже схвалила рішення надати Грузії 500 млн. євро допомоги протягом трьох років – з 2008 по 2010 – на відновлення пошкодженої після війни з Росією інфраструктури. Крім того, за даними представника Єврокомісії, США вже також заявили про намір надати Грузії 1 млрд. дол. допомоги, з яких 750 млн. вже затверджені у бюджеті наступного року.

Водночас, співрозмовник агентства не зміг уточнити чи вдасться зібрати всю необхідну на першочергові потреби суму.

“Ви знаєте, що на відміну попередніх конференцій для Іраку, Косово та інших країн, ця готувалася лише кілька тижнів, а тому в окремих столицях рішення ще приймаються, і ми зараз не можемо передбачити, якою може бути загальна сума”, - сказав представник Єврокомісії.

Він також зазначив, що зібрані гроші надаватимуться напряму бюджету Грузії із застосуванням спеціальних контролюючих механізмів за їхнім використанням.

Представник Єврокомісії також зазначив, що на сьогодні експерти і досі не можуть потрапити до Південної Осетії та Абхазії, і, таким чином, підрахувати збитки в цих регіонах та визначити розмір необхідної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, конференція донорів для Грузії відбудеться у Брюсселі 22 жовтня. Її організаторами виступили Єврокомісія та Світовий банк.

Рішення про проведення конференції донорів було схвалено на надзвичайному засіданні Європейської Ради 1 вересня цього року.

Загальна потреба Грузії в коштах для відновлення пошкодженої внаслідок війни з Росією інфраструктури оцінюється в 3,2 млрд. дол., вбо 2,38 млн. євро.