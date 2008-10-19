В Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Харлєма ДЕЗІР (група соціалістичних партій, Франція) щодо внесення змін до Директиви про тимчасову працю, Маріель ДЕ САРНЕ (група ліберальних партій, Франція) про програму Erasmus Mundus на 2009-2013 роки, Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй”, Італія) про захист дітей від небезпек Інтернету та інших засобів телекомунікацій, Педро ГЕРРЕЙРО (група об’єднаних лівих, Португалія) про управління риболовним флотом, зареєстрованим в заморських територіях ЄС, а також провести дебати з Єврокомісією щодо обміну даними пасажирів авіарейсів.