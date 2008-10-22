Опозиція Грузія хоче прозорості від ЄС в наданні допомоги

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Грузинська опозиція закликає донорів забезпечити прозорість надання допомоги.

Про це йдеться у відкритому листі на ім`я співголів конференції донорів для Грузії, яка проходить сьогодні в Брюсселі, комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та віце-президента Світового банку Шигео КАТСУ, текст якого передано УНІАН.

«Фінансова підтримка має поширюватися якомога більш прямими каналами з максимальною прозорістю та із застосування ефективного механізму моніторингу, якій дасть можливість уникнути нецільового використання коштів», - зазначається у листі.

Представники грузинської опозиції також зазначають, що будь-які додаткові доступні фонди мають використовуватися на підтримку конркетних програм з демократизації сусіпсльства. Опозиціонери вважають, що найбільш чутливи в сфері демократизації грузинського суспільства є питання посилення незалежності засобів масової інформації, для чого підписанти пропонують створити Міжнародну спостережну місію, посилення незалежності судової гілки владди, перебудова виборчої системи.

«Ми розраховуємо на вашу підтримку», зазначається у листі.

Лист підписали колишній спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, один з лідерів «Об`єднаної опозиції» Леван ГАЧІЧЕЛАДЗЕ, лідер партії «Нові права» Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, один з лідерів Консервативної ппартії Каха КУКАВА, лідер Республіканської партії Давид УСУФАШВІЛІ та ладер партії «Шлях Грузії», колишній міністр закордонних справ країни Саломе ЗУРАБІШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить конференція донорів для Грузії, в роботі якої беруть участь представники 67-ми країн та міджнародних організацій світу. Загальні потреби Грузії в допомозі оцінюються в 3,2 млрд. дол.