Авіакомпанії мають показувати на сайтах реальну вартість квитків

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. З 1-го листопада в Євросоюзі набуває чинності Директива, яка вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх Інтернет-сайтах одразу реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Директива передбачає, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку бронювання квитка. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.

Директива також передбачає, що авіакомпанії в ЄС мають продавати однакові квитки за однаковою ціною в усіх країнах-членах ЄС.

Нове законодавство також розширює права країн-членів щодо призупинення та відкликання ліцензій для авіакомпаній. Тепер країни-члени матимуть право робити це, у випадку, якщо оператор перестає виконувати вимоги європейського законодавства, в тому числі, щодо надання фінансової інформації з метою зменшення кількості банкрутств нових авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, у травні Єврокомісія оприлюднила дані проведеного дослідження, в ході якого було встановлено, що 58% веб-сайтів авіакомпаній не повідомляють повну ціну вартості квитка перед початком процесу бронювання, ще на 49% сайтів було виявлено ознаки нечесної поведінки, в тому числі, наперед включені до квитка послуги авіакомпаній, що не є обов’язковими.

Серед таких веб-сайтів – сайти найбільшого в Європі бюджетного перевізника компанії Ryanair, фінської Blue 1 та “Австрійських авіаліній”.