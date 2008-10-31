Летерм рекомендує Україні бути прагматичною

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ вважає, що Україна повинна здійснювати прагматичну політику для реалізації перспективи свого членства в Європейському Союзі і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛЕТЕРМ заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО після завершення міжурядових переговорів у Києві.

“У цьому напрямі необхідно дотримуватися визначеної прагматики для того, щоб ті кроки, які робить Україна, можливо, вони й не вимагають якихось додаткових угод або додаткових документів, були ефективними. Ці кроки повинні свідчити про бажання України наблизитися до європейського і атлантичного просторів», - сказав І.ЛЕТЕРМ.

У той же час на уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи означає це його висловлювання, що для реалізації перспективи членства України в НАТО зовсім не обов`язковим є приєднання до ПДЧ, прем`єр-міністр Бельгії сказав: «Для вступу в НАТО потрібно, щоб були зібрані всі необхідні умови: по-перше, це консенсус населення про бажання стати членом НАТО, по-друге – щоб ряд геополітичних умов, які є надзвичайно особливими в цьому регіоні, був відповідним чином сформований, щоб це сприяло вступу в НАТО. На жаль, мені здається, що сьогодні всі ці чинники не зібрані всі разом».

І.ЛЕТЕРМ підкреслив, що недоцільно на шляху інтеграції в НАТО відмовлятися від того комплексу заходів, які є необхідними.

Водночас прем`єр-міністр Бельгії підкреслив, що Україна має перспективи отримання членства в НАТО.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на даний час питання вступу України в НАТО поляризує і розділяє українське суспільство. Вона підкреслила, що рішення про вступ України до будь-якої системи безпеки має ухвалюватися на підставі результатів всеукраїнського референдуму. «Але, у той же час, Україна вітає ефективну співпрацю з НАТО. Ми всі ці програми проводимо достатньо успішно, як, власне, й інші країни, які не є членами НАТО, у тому числі й Росія», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.