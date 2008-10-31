У вересні рівень безробіття в ЄС трохи підріс

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. У вересні 2008 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність не змінився в єврозоні і становив 7,5%, як і у серпні цього року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у вересні зріс і становив 7,0% проти 6,9% у серпні.

У вересні 2008 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,5%) та Данії (2,9%).

Найвищий рівень безробіття у серпні-2008 спостерігався в Іспанії (11,9%) та Словаччині (10,0%).

За даними Євростату, загалом у вересні не мали роботи 11,691 млн. осіб в єврозоні та 16,71 млн. – в ЄС-27.

У вересні 2007 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,3%, в ЄС-27 – 7,0%.

До зони євро з 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.