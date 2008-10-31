В МЗС вірять, що з січня відкриється малий пркиордонний рух з Польщею

Київ. 31 жовтня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна і Польща погодили всі питання щодо положень угоди про малий прикордонний рух, і сподіваються, що вона набуде чинності на початку наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ.

«Днями ми нарешті погодили з польською стороною всі документи, які пов’язані з угодою про малий прикордонний рух. Я маю сподівання, що до кінця поточного року польська сторона здійснить всі внутрішні процедури з тим, щоб угода про малий прикордонний рух між Україною і Польщею набула чинності з початку наступного року», - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, наступним етапом буде укладення відповідної угоди з Румунією, яка вже готова на 95%. «Ми сподіваємося, що до кінця року ми цю угоду також підпишемо, і у такий спосіб, по суті, з чотирма сусідніми країнами - членами ЄС у нас буде повноцінно діяти механізм малого прикордонного руху», - сказав він.

Інформуючи про перебіг переговорів з Польщею щодо угоди про малий прикордонний рух, К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що регламентом Європейського Союзу передбачається, що зона малого прикордонного руху має становити до 30 км, однак українській стороні вдалося переконати Європейську комісію розширити цю зону. Таким чином, зазначив К.ЄЛІСЄЄВ, прикордонна зона буде 30+. «Ми навели такі аргументи, на які погодилась і польська сторона, і Європейська комісія, з тим, щоб цю зону понад встановлений регламент розширити як виключення», - сказав він.

За його словами, українська сторона пояснила цю ситуацію тим, що якщо буде зона до 30 км, то значна частина українських громадян буде позбавлена права подорожувати на територію Республіки Польща.

Він також повідомив про досягнуту домовленість підписати спільну політичну заяву, яка передбачає продовження спільної роботи європейською стороною, зокрема з Єврокомісією щодо модифікації існуючого регламенту з тим, щоб зона була розширена понад межу у 30 км, а можливо, і 50 км.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Єврокомісія висловила свої зауваження до угод про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною і Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км.

21 жовтня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив, що Україна і Польща планують підписати протокол до Угоди про правила місцевого прикордонного руху, який остаточно врегулює питання перетину кордону жителями прикордонних областей.