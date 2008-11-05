Лідери ЄС привітали Обаму з перемогою на виборах у США

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Лідери ЄС привітали Барака ОБАМУ з перемогою на президентських виборах в США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в заяві французького президентства в ЄС зазначається, що більше, ніж будь-коли європейці стежили за передвиборчою кампанією в США: по-перше, оскільки американська демократія є носієм великих амбіцій і генератором великих дебатів, а по-друге, тому, що Європа потребує діалогу та співпраці з США.

“Європейський Союз бачить в цьому виборі обіцянку посиленого трансатлантичного партнерства на службу глобальним цінностям, які надихають людей Європи та США і допомагають зустрічати разом виклики 21-го століття”, - зазначається у заяві французького президентства в ЄС.

Свої привітання Б.ОБАМІ висловив і Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ. Він, зокрема, зазначив, що ці вибори відбулися у час, коли потрібно відновити зобов’язання як Європи, так і США.

“Я хочу запевнити Б.ОБАМУ у підтримці з боку Єврокомісії та у своїй персональній підтримці в процесі створення цих нових зобов’язань для відповідей на численні виклики сьогодення”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ також передав свої привітання Б.ОБАМІ з його перемогою на виборах. У листі на ім’я переможця, Президент Європарламенту побажав успіхів у новій ролі. Він також висловив сподівання на ефективне партнерство США та ЄС у вирішенні важливих питань, що стоять зараз перед людством, в тому числі, у подоланні фінансової кризи.

Президент Європарламенту також запросив Б.ОБАМУ виступити перед депутатами у квітні наступного року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів у США, які відбулися 4 листопада, перемогу здобув демократ Барак ОБАМА, якій стане 44-им Президентом країни.