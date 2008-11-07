ЄС підтримує намір України приєднатися до Енергоспівдружності

Київ. 7 листопада. УНІАН. Радник з енергетичних питань Генерального директорату з зовнішніх відносин Європейської комісії Фаузі БЕНСАРСА заявляє, що ЄС підтримує прагнення України інтеґруватися в європейську енергосистему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Другому Київському форумі безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський реґіон і Європейська енергетична безпека», організованому Фондом Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

«Наша мета на подальші роки – цілковита інтеґрація ринку України у європейський», - сказав він.

Водночас радник додав, що «я дуже вірю і довіряю цій країні, незважаючи на політичні проблеми».

Він також зазначив, що питання енергетичної безпеки в майбутньому «стане дуже потужним політичним інструментом». «У майбутньому проблеми будуть ще важчими», - додав Ф.БЕНСАРСА.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в Києві почав роботу Другий Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський реґіон і Європейська енергетична безпека», організований Фондом Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

У форумі беруть участь понад 250 учасників з 25 країн світу.

Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) - незалежний, політично незаанґажований майданчик для обговорення ключових проблем європейської безпеки. Проект реалізується в рамках програми фонду Open Ukraine «Міжнародний діалог».

Фонд Open Ukraine - міжнародний добродійний фонд, заснований за ініціативою Арсенія ЯЦЕНЮКА для зміцнення авторитету України в світі та розвитку публічної дипломатії.