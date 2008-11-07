ЄС підготував пропозиції з фінансової перебудови світу

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. ЄС визначив свою позицію перед саммітом лідерів країн двадцяти найбільших економік світу - G20 щодо подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні на прес-конференції по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

«Ми маємо спільну позицію, дуже детальну, спільне бачення, як перебудувати фінансову систему», - сказав Н.САРКОЗІ.

«Європа направить чіткий месидж на самміт у Вашингтоні, і ми маємо конкретні пропозиції», - додав Ж.БАРРОЗУ.

Згідно із підсумковим документом неформального засідання Європейської Ради, лідери країн-членів визначили 4 основних принципи для побудови нової фінансової системи.

Першим принципом визначено те, що жодна фінансова інституція, жоден ринковий сегмент не повинні залишатися за межами регуляторного поля, другий принцип передбачає підвищення прозорості та звітності фінансового ринку, третій принцип передбачає можливість оцінювання ризиків з метою попередження криз, зокрема, шляхом проведення координованого моніторингу діяльності мультинаціоональних фінансових інституцій. Четвертий принцип полягає у наданні Міжнародному валютному фонду центральної ролі в більш ефективній фінансовій архітектурі шляхом модернізації його можливостей у наданні допомоги країнам, що її потребуватимуть, а також шляхом збільшення ресурсів МВФ.

Для застосування цих принципів лідери ЄС запропонували запровадити реєстрацію та нагляд за діяльністю рейтингових агентств, схвалити нові принципи схожості бухгалтерських стандартів, вирішити, що жоден сегмент ринку, жодна територія, жодна фінансова інституція не повинна залишатися поза межами адекватного та пропорційного регулювання, створити кодекс поведінки для уникнення схвалення надмірно ризикованих рішень у фінансовому секторі, включаючи систему оплати праці вищого менеджерського складу фінансових компаній, надати МВФ разом з Форумом фінансової стабільності відповідаьлність щодо рекомендацій необхідних заходів для відновлення довіри та стабільності, а також надати необхідні кошти для МВФ, які він має використовувати для підтримки країн, що потребують допомоги.

Лідери ЄС також зазначили що самміт двадцяти найбілльших економік світу у Вашингтоні – G20, має стати можливістю інтегрувати реформу міжнародної фінансової ситеми в серію інших викликів 21-го сторіччя: забезпечення продовольчої безпеки, боротьба з бідністю, боротьба з кліматичними змінами та сприяння вільній торгівлі в рамках Дохійського раунду переговорів в Світовій організації торгівлі.

Лідери ЄС також висловилися за те, щоб наступний самміт двадцяти найбільших економік світу був проведений вже через 100 днів після першого самміту. При цьому, на другому самміті передбачається оцінити хід виконання рішень, схвалених на самміті у Вашингтоні, запропонувати нові рішення на основі принципів, схвалених на першому самміті, а також розглянути пропозиції щодо перетворення міжнародної економічної архітектури.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Вашингтоні відбудеться перший самміт лідерів країн-двадцяти найбільших економік світу з метою визначити шляхи з подолання фінансової та економічної кризи, а також з метою попередження таких криз у майбутньому.