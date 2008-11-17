У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Еви КЛАМТ (група народних партій, Німеччина) щодо умов в’їзду та проживання в країнах-членах ЄС висококваліфікованих працівників з третіх країн, Патріка ГОБЕРА (група народних партій, Франція) щодо єдиної процедури подання заявок на проживання та роботу в ЄС, провести дебати з Єврокомісією щодо Європейської космічної політики, а також щодо виявлення на ранніх стадіях ВІЛ/СНІДу та догляду за хворими.