Болгарія втратила право на 220 млн. євро з бюджету ЄС

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Болгарія остаточно втратила право на отримання допомоги від Єврокомісії на розвиток в сумі 220 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Крістіна НАДЬ.

“Після уважного аналізу, зробленого Єврокомісією, ми висловлюємо жаль, оскільки ми повинні продовжити не платити”, - сказала вона, зазначивши, що час, відведений на використання цих коштів, практично добіг кінця.

Ці гроші Болгарія повинна була отримати в рамках фінансової програми з підготовки країни до набуття членства в ЄС PHARE, термін їхнього використання завершується 30 листопада цього року.

У липні Єврокомісія заморозила майже 500 млн. євро допомоги на сільське господарство, автошляхи та регіональний розвиток, висловивши занепокоєння можливими шахрайствами та конфліктами інтересів.

Болгарія відповіла на критику Єврокомісії лише у жовтні, створивши спеціальне об’єднання прокурорів для розслідування неефективного використання грошей з бюджету ЄС, а також схваливши перший антикорупційний закон та план дій.

Єврокомісія розцінила ці заходи, як недостатні.

“Більшість цих заходів є лише обіцянками майбутніх дій і не принесли конкретних результатів”, - заявила К.НАДЬ.

Вона також зазначила, що решта заморожених коштів в 340 млн. євро також можуть бути втраченими Болгарією, якщо не буде конкретних дій.

За її словами, загалом, до 2011 року Болгарія має отримати 11 млрд. євро з бюджету ЄС, однак для цього мають бути вжиті дієві заходи для боротьби з корупцією та ефективного використання коштів.