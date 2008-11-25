Посли ЄС в Молдові закликають провести чесні вибори
Вони написали заяву до уряду
Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Європейські дипломати в Молдові стурбовані ставленням влади до опозиції напередодні парламентських виборів.
Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на заяву дипломатів.
У документі, зокрема, висловлюється стурбованість “зростаючою кількістю кримінальних розслідувань проти опозиційних політиків”.
“Ми цінуємо боротьбу із злочинністю та корупцією, але сили правопорядку мають діяти прозоро... Це особливо важливо в контексті передвиборчої кампанії”, - зазначається у заяві.
Посли також закликали владу Молдови забезпечити проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів та прозору реєстрацію політичних партій.
“Ми закликаємо уряд забезпечити вільні вибори для того, щоб подальший прогрес у наближенні Молдови та ЄС не був ускладнений порушеннями демократії”, - зазначається у заяві.