Посли ЄС в Молдові закликають провести чесні вибори

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Європейські дипломати в Молдові стурбовані ставленням влади до опозиції напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на заяву дипломатів.

У документі, зокрема, висловлюється стурбованість “зростаючою кількістю кримінальних розслідувань проти опозиційних політиків”.

“Ми цінуємо боротьбу із злочинністю та корупцією, але сили правопорядку мають діяти прозоро... Це особливо важливо в контексті передвиборчої кампанії”, - зазначається у заяві.

Посли також закликали владу Молдови забезпечити проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів та прозору реєстрацію політичних партій.

“Ми закликаємо уряд забезпечити вільні вибори для того, щоб подальший прогрес у наближенні Молдови та ЄС не був ускладнений порушеннями демократії”, - зазначається у заяві.