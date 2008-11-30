Неурядові екологічні організації проведуть у Брюсселі акцію з метою закликати міністрів з питань екології не припуститися відходу від раніше задекларованих цілей щодо боротьби з кліматичними змінами.

В ході акції організації встановлять біля приміщення Ради ЄС, де проходитиме засідання Ради міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС, 5 льодових блоків, які представлятимуть льодовики землі, що тануть під впливом зростання середньої температури повітря. Льодові блоки, встановлені організаціями, будуть прикрашені прапорами усіх 27-ми країн членів ЄС, і мають розтанути до вечора під супровід музично-світлової інсталяції.

Своїми діями неурядові організації планують закликати Раду міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС до збереження раніше визначених ЄС пріоритетів щодо боротьби з кліматичними змінами. Рада міністрів планує схвалити пропозиції щодо боротьби з кліматичними змінами до 2020 року, які мають бути затверджені на засідання Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС) та Європарламентом. Організаторами акції виступити Мережа кліматичних дій-Європа, Друзі Землі – Європа, Грінпіс та Всесвітній фонд охорони дикої природи.