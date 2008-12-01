Україна та Австрія проведуть консульсько-правові консультації

Київ. 1 грудня. УНІАН. 2 грудня в Києві відбудуться українсько-австрійські переговори з консульсько-правових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

За його словами, у ході переговорів планується обговорити питання візової проблематики, захисту прав та інтересів громадян України та Австрії, стан виконання угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, українська сторона планує довести до австрійської сторони найбільш характерні проблемні питання у виконанні Посольством Австрії в Україні положень угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, і наголосити на необхідності суворого дотримання австрійською стороною положень угоди.