Огризко поки не знає, як НАТО посилить роботу свого інформцентру

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО поки немає детальної інформації щодо того, яким чином НАТО планує посилити роботу свого інформаційного центру.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив сьогодні українським журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.

“На сьогодні я не маю детальної інформації”, - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що рішення НАТО посилити діяльність інформаційного центру в Києві є дуже позитивним.

В.ОГРИЗКО також наголосив, що Україна і сама намагається проводити інформаційні кампанії на підтримку НАТО. Так, за словами міністра, спочатку цього року на 10% зріс рівень підтримки НАТО серед населення. Міністр також зазначив, що інформаційна робота в Україні буде продовжена як з боку України, так і збоку її партнерів по НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північно-Атлантичного Альянсу ні рівні міністрів закордонних справ на своєму засіданні 2 грудня в Брюсселі вирішила посилити співробітництво з Україною без надання ПДЧ. Рада, зокрема, вирішила посилити роботу інформаційного центру НАТО в Києві.

В оприлюдненому сьогодні інтерв’ю УНІАН В.ОГРИЗКО заявив, що тільки після російсько-грузинської війни рівень підтримки НАТО серед українців зріс на 10%.