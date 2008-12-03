МЗС Греції каже, що Україна та Грузія до ПДЧ поки не готові

Москва. 3 грудня. УНІАН. Греція вважає, що Україна і Грузія поки що не готові до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, хоча їх зближення з Альянсом має продовжуватися.

Про це сьогодні заявила міністр закордонних справ Греції Дора БАКОЯННІ після засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, передає РІА «Новости».

”Ми проводимо обережні кроки зі зближення України і Грузії з Альянсом. При цьому ми беремо до уваги, з одного боку, що ці країни слід заохочувати до продовження політики, необхідної для пристосування і відповідності критеріям, які висуває Альянс”, - сказала Д.БАКОЯННІ.

”З іншого боку, поки що немає всіх необхідних передумов для того, щоб негайно задіяти ПДЧ”, - зазначила глава МЗС Греції.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною і Грузією, зокрема, шляхом створення національних річних програм. Водночас, Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні і Грузії.