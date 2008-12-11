ЄК підозрює виробників силових трансформаторів у змові

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Єврокомісія підозрює виробників силових трансформаторів у картельній змові.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Єврокомісія надіслала заяви протесту компаніям, що підозрюються у змові на цьому ринку.

Єврокомісія, зокрема, підозрює компанії у картельній змові та обмеженні бізнес-практики в порушення статей 53 та 81 Угоди ЄС.

В комісії не називають компанії, що підозрюються у змові.

Заява протесту є формальним кроком у проведенні антимонопольного розслідування, за допомогою якого Єврокомісія інформує сторони у звинуваченнях, що висуваються проти них. Зацікавлені сторони можуть відповісти у письмовій формі, виклавши всі відомі їм факти.