ЄК підозрює виробників силових трансформаторів у змові
12:38, 11 грудня 2008Новини ЄС
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Направлено заяви протесту
Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Єврокомісія підозрює виробників силових трансформаторів у картельній змові.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Єврокомісія надіслала заяви протесту компаніям, що підозрюються у змові на цьому ринку.
Єврокомісія, зокрема, підозрює компанії у картельній змові та обмеженні бізнес-практики в порушення статей 53 та 81 Угоди ЄС.
В комісії не називають компанії, що підозрюються у змові.
Заява протесту є формальним кроком у проведенні антимонопольного розслідування, за допомогою якого Єврокомісія інформує сторони у звинуваченнях, що висуваються проти них. Зацікавлені сторони можуть відповісти у письмовій формі, виклавши всі відомі їм факти.
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