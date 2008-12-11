Лідер ірландського руху проти Лісабонської угоди створив партію
18:18, 11 грудня 2008Новини ЄС
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І балотуватиметься до Європарламенту
Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідер ірландського руху проти Лісабонської угоди Деклан ГЕНЛІ створив загальноєвропейську партію Libertas для виборів в Європарламент.
Як передає власний кореспндент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
Він повідомив, що Libertas представить своїх кандидатів на виборах у всіх країнах-членах ЄС на спільній проєвропейській платформі демократії та прозорості.
Детальний політичний документ щодо цілей та завдань партії буде оприлюднений в найближчі кілька місяців.
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