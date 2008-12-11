Лідер ірландського руху проти Лісабонської угоди створив партію

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідер ірландського руху проти Лісабонської угоди Деклан ГЕНЛІ створив загальноєвропейську партію Libertas для виборів в Європарламент.

Як передає власний кореспндент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Він повідомив, що Libertas представить своїх кандидатів на виборах у всіх країнах-членах ЄС на спільній проєвропейській платформі демократії та прозорості.

Детальний політичний документ щодо цілей та завдань партії буде оприлюднений в найближчі кілька місяців.