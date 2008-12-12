ЄБРР надав 22 млн. євро на модернізацію опалення Одеси

Київ. 12 грудня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 21,9 млн. євро на модернізацію системи центрального опалення Одеси. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄБРР, оприлюдненому у п`ятницю.

Згідно з наданою інформацією, кредит надається компанії КП «Теплопостачання міста Одеси» (ТМО). Проект дозволить компанії ТМО здійснити ряд заходів, направлених на зниження споживання природного газу системою центрального опалення, поліпшення якості послуг і організації часткового вимірювання теплоспоживання в Одесі.

У прес-релізі не вказуються інші деталі надання кредиту.

За даними ЄБРР, фонди технічної допомоги для проекту у розмірі 0,8 мільйона євро призначені, зокрема, для фінансування підготовки Техніко-економічного обгрунтування і Плану підтримки реалізації проекту, були надані урядами Швеції, Франції і Сполученого Королівства.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на листопад 2008 р., він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 3,97 млрд. євро в рамках більш ніж 163 проектів.