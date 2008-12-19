ЄС виділив 90 млн. євро на фрукти та овочі школярам

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. ЄС виділив 90 млн. євро на розповсюдження овочів та фруктів в школах в 2009/2010 навчальному році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС 18 грудня.

Згідно з рішенням, передбачається витратити 90 млн. євро з європейських фондів, які мають бути підкріплені грошима з національних бюджетів країн-членів ЄС.

Гроші з бюджету ЄС виділятимуться в рамках спільного фінансування з грошима національних урядів у співвідношенні 50% на 50%, або 75% на 25% - для країн-членів з більш низьким рівнем ВВП на душу населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада рішення про розповсюдження овочів та фруктів у школах було підтримано Європарламентом.

8 липня цього року Єврокомісія схвалила пропозиції щодо виділення щорічно 90 млн. євро на забезпечення школярів свіжими овочами та фруктами.

Загалом, на сьогодні в ЄС нараховується близько 22 млн. дітей із зайвою вагою та більше 5 млн. страждають на ожиріння.