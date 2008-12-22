Україна та Польща зменшили прикордонну зону для безвізових поїздок до 30 км

Варшава. 22 грудня. УНІАН. Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50-ти до 30-ти кілометрів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, відповідний протокол до міжурядової угоди від 28 березня 2008 року підписали у Варшаві сьогодні, 22 грудня, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК та віце-міністр МЗС Польщі Анджей КРЕМЕР.

“Були впроваджені зміни (в договір), згідно з вимогами Єврокомісії”, - сказав він.

За даними П.ПАШКОВСЬКОГО, протокол також передбачає зміну порядку медичного страхування осіб, які перетинатимуть польсько-український кордон в рамках малого прикордонного руху.

Крім того, П.ПАШКОВСЬКИЙ повідомив, що після підписання цього протоколу Сейм Польщі може приступити до ратифікації договору, але не уточнив, коли ратифікація може бути завершена.

“Будемо сподіватись, що це станеться в перших місяцях наступного року”, - сказав прес-секретар МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Українсько-польська угода про малий прикордонний рух включала до прикордонної зони понад 1,5 тисячі населених пунктів в Україні. За оцінками МЗС Польщі, в цій зоні проживає близько 1,5 мільйонів українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Однак Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км та відмінити обов’язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

31 жовтня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ повідомив, що регламентом Європейського Союзу передбачається, що зона малого прикордонного руху має становити до 30 км, однак українській стороні вдалося переконати Європейську комісію розширити цю зону. Таким чином, зазначив К.ЄЛІСЄЄВ, прикордонна зона буде 30+.