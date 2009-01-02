Росія хоче, щоб газові проблеми з Україною обговорили в ЄП

Київ. 2 січня. УНІАН. Росія пропонує скликати надзвичайну сесію Європейського парламенту з питання транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомив російському інформаційному каналу ”Вести” заступник міністра закордонних справ Росії Олександр ГРУШКО.

“Російська сторона зацікавлена в тому, щоб у наших партнерів була абсолютна ясність щодо того, що відбувається в газових відносинах між Росією і Україною, - сказав російських дипломат. - Ми перебуваємо в найщільнішому контакті з усіма нашими партнерами в ЄС”.

“Офіційні представники ”Газпрому” готові виїхати в усі країни Євросоюзу, з якими ми підтримуємо відносини, для того, щоб викласти російську точку зору і обговорити питання, які можуть виникнути у наших партнерів, споживачів російського газу”, - підкреслив заступник міністра закордонних справ РФ, передає ІТАР-ТАСС.