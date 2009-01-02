Польща відзначає зменшення надходження газу через Україну

Брюссель. 2 січня. УНІАН. Польський постачальник природного газу GAZ-SYSTEM S.A. повідомляє про зменшення надходження газу через Україну на 6%.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні постачальника, розміщеного на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, починаючи з 17-00 п’ятниці, 2 січня, було помічено зменшення постачання російського газу через Україну на пункті Дроздовіце на 6%.

Водночас, у повідомленні зазначається, що це зменшення було компенсовано збільшенням постачання газу через пункт Високе на українсько-білоруському кордоні. Ніякого впливу на постачання газу кінцевим споживачам це зменшення постачання газу через Україну не мало, зазначається у повідомленні.