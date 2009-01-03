”Газпром” теж вирішив судитися з Україною

Київ. 3 січня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє про прийняття рішення подати до міжнародного арбітражного суду Стокгольма позов, щоб зобов`язати НАК ”Нафтогаз України” забезпечити безперешкодний транзит російського газу до Європи територією України.

Як передає РІА «Новости», за його словами, «позов буде подано відповідно до контракту про об`єми і умови транзиту російського природного газу територією України європейським споживачам в 2003-2013 роках від 21 червня 2002 року».

«В рамках даного позову «Газпром» просить суд вжити в максимально короткі терміни забезпечувальні заходи, які забороняли б «Нафтогазу України» приймати будь-які дії, спрямовані на скорочення транзиту російського газу до Європи», - підкреслив О.МІЛЛЕР.

Він повідомив журналістам, що доповів про підготовлюваний позов президенту Росії Дмитру МЕДВЄДЄВУ, і він схвалив це рішення. «Всі необхідні документи будуть підготовлені і направлені до Стокгольма найближчим часом», - уточнив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за 1 тис. кубометрів (у 2008 році ціна становила 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше «Газпром» заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол. його ціна становитиме 418 доларів.