Швейцарія закликає Україну та Росію домовитися по газу

Київ. 6 січня. УНІАН. Швейцарія закликає українську і російську сторони якнайскоріше врегулювати всі питання з метою налагодження надійних і безпечних поставок газу всім європейським споживачам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України за підсумками зустрічі Уповноваженого Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО з директором Федерального відомства енергетики Швейцарії Вальтером ШТАЙНМАНОМ у Берні.

Швейцарська сторона була детально поінформована про актуальну ситуацію з поставками до України російського природного газу і його транзиту територією України до європейських країн, про хід переговорного процесу з російською стороною, про підходи і позицію української сторони щодо співпраці в газовій сфері на 2009 і подальші роки.

Швейцарія на даний момент не має проблем з отриманням і транзитом російського природного газу, який надходить у країну через Польщу і Німеччину, проте стурбована ситуацією, що склалася в українсько-російських відносинах у газовій сфері.

Представник швейцарського уряду висловив розуміння позиції України і конкретних дій з врегулювання газових питань, які ухвалюються Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, Кабінетом Міністрів України і НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, конфлікт між Москвою і Києвом розгорівся через спір про ціни на газ і тарифи на транзит російського ”блакитного палива” до європейських країн через українську територію. У результаті, з 1 січня поставки газу в Україну були повністю припинені. Наслідки даного рішення відчули на собі країни Східної Європи: зменшення обсягів імпорту російського газу відбулося в розпал зими.

Європейський союз, який одержує близько 20% ”блакитного палива” газопроводом, що проходить територією України, вимагає збереження обсягу поставок транзитного газу.