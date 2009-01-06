Ющенко запевнив керівників ЄС, що Україна не краде газ

Київ. 6 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив телеграми керівникам європейських держав, в яких запевнив про використання Україною лише проплаченого російського газу та власного видобутку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмах керівництву Європейського Союзу, а також керівникам європейських держав – споживачів російського природного газу зазначається: «Вважаю за необхідне поінформувати Вас, що на ранок 6 січня 2009 року ВАТ «Газпром» різко скоротив постачання газу в Україну для подальшого транзиту європейським споживачам».

Як наголошує Президент України, «станом на 23.00 5 січня 2009 року російського природного газу було поставлено на східний кордон України 262 млн. м3, на 9.00 6 січня – 93 млн. м3, а на 11.30 6 січня – 73 млн. м3».

Отже, на думку В.ЮЩЕНКА, російська сторона має намір значно скоротити або й припинити транзит російського природного газу через територію України до європейських споживачів.

«Принагідно інформую, що Україна використовує для власних споживачів виключно газ власного видобутку та газ, закачаний в українські підземні сховища, який повністю оплачений Україною», – наголошує Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.