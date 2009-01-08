Чехія висловлює оптимізм щодо відновлення постачання російського газу

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Чехія висловлює обережний оптимізм щодо швидкої можливості відновлення постачання газу в ЄС.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на віце-президента Чехії Александра ВОНДРУ.

«Я думаю, ми маємо певні обгрунтовані шанси на швидке вирішення найбільш термінової потреби», - заявив він сьогодні у Празі.

«Ми напружено працюємо», - додав він.

Агентство також повідомляє з посиланням на неназваного чеського дипломата про наявність попередньої угоди щодо направлення міжнародних спостерігачів на компресорні станції як Росії, так і України.

«Ми зараз говоримо про технічні терміни: коли, як, хто, де», - цитує агентство свого співрозмовника.

При цьому, за словаим представника Чехії, спостерігачі можуть бути направлені негайно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходять зустрічі між представниками «Газпрому», «Нафтогазу» та Єврокомісії і Європарламенту.

З 7 січня транзит російського газу до Європи через Україну повністю припинено.