ЄС направить 9 січня спостерігачів за транзитом газу в Україну

Київ. 8 січня. УНІАН. Європейський Союз прийняв пропозицію прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про направлення до України експертів, які вивчать причини зриву поставок російського природного газу в країни ЄС та встановлять, хто несе за це відповідальність.

Про це повідомив Єврокомісар з енергетичних питань Андріс ПІБАЛГС під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України, поінформувало Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, нагадавши, що у середу Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ з проханням підтримати її ініціативу про направлення в Україну технічних експертів ЄС.

За даними Кабміну, технічні експерти ЄС прибудуть в Україну у п’ятницю, 9 січня.

Між тим, за повідомленням з уряду, через відмову російської сторони сьогодні не відбулася тристороння зустріч за участі європейського комісара з енергетичних питань А.ПІБАЛГСА, голови НАК „Нафтогаз України” Олега ДУБИНИ та голови РАО „Газпром” Олексія МІЛЛЕРА, де мали з‘ясувати обставини зриву поставок російського газу до країн ЄС.

Українська сторона у Брюсселі була представлена на рівні міністрів, керівника НАК „Нафтогаз” О.ДУБИНИ та технічних експертів.

Як повідомляє управління, Ю.ТИМОШЕНКО також провела телефонну розмову з прем‘єром Польщі Дональдом ТУСКОМ, який відбував до Братислави на зустріч з лідерами країн Вишеградської четвірки та Президентом Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ. Ю.ТИМОШЕНКО та Д.ТУСК домовилися, що на цій зустрічі польський прем‘єр порушить питання щодо конфліктної ситуації навколо постачання російського газу в Європу.