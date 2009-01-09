Спостерігачи ЄС за транзитом газу почали роботу в Києві

Київ. 9 січня. УНІАН. Група спостерігачів Єврокомісії з моніторингу транзиту газу через територію України розпочала роботу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії групи моніторингу, помічник генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з енергетики та транспорту Філіп КОРНЕЛІС сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, група складатиметься з близько 20 осіб, сьогодні до України прибули три члени групи. Ввечері, за словами Ф.КОРНЕЛІСА, до них приєднаються інші представники групи.

«Мета місії – провести незалежний моніторинг обсягів газу, який входить до України й транспортується до Європи, а також дати необхідні гарантії тим, хто споживає газ у Європі», – сказав Ф.КОРНЕЛІС.

За його словами, до групи моніторингу приєднаються також фахівці з Росії та України, й коли буде вся інформація про них, група розпочне роботу на пунктах входу газу в Україну.

Також Ф.КОРНЕЛІС зазначив, що сьогодні було проведено зустріч із фахівцями ДК «Укртрансгаз», які надали інформацію про стан справ, а також було дано відповіді на питання, що необхідно зробити аби відновити транзит газу. Завтра вранці група продовжить свою роботу. За словами Ф.КОРНЕЛІСА, частина фахівців групи вилетить до Москви.

У свою чергу, як зазначив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, фахівці групи моніторингу будуть допущені до всіх об`єктів газотранспортної системи України. «Допуск до нашої газотранспортної системи вільний і питань немає, але всі входи знаходяться на території Росії», – сказав він.

Також, за словами В.ЧУПРУНА, фахівці Єврокомісії заручилися гарантією прем`єр-міністра Росії, що вони будуть допущені на газовимірювальні станції на території Росії, через які надходить газ до України.

За словами В.ЧУПРУНА, «йдеться про те, щоб об`єктивно розібратися в ситуації. Ми просимо чітко й об`єктивно подивитися, чи входить газ, скільки входить і скільки має вийти».

«Ми готові й гарантуємо, що всі обсяги, які будуть для Європи, будуть протранспортовані», – додав він.

Крім того, директор ДК «Укртрансгаз» Ярослав МАРЧУК заявив, що компанія готова відновити транзит газу через Україну до Європи протягом 24 годин.

Нагадаємо, 8 січня Європейський Союз прийняв пропозицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про направлення до України експертів, які повинні вивчити причини зриву поставок російського природного газу в країни ЄС, і встановити, хто несе за це відповідальність.