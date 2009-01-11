Україна підписала протокол про допуск експертів до моніторингу транзиту газу

Київ. 11 січня. УНІАН. Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи. Про це заявили прем`єр-міністри Чехії та України Мірек ТОПОЛАНЕК і Юлія ТИМОШЕНКО за підсумками переговорів, що завершилися в Києві в ніч з суботи на неділю.

«За останні два дні вдалося розблоковувати ситуацію і зараз нічого не перешкоджає відновленню транзиту газу через Україну до країн ЄС. Україна виконала всі умови, щоб Росія відновила постачання газу», - сказав М.ТОПОЛАНЕК.

В той же час прем`єр-міністр Чехії зазначив, що наразі даний протокол має підписати голова Єврокомісії, яка є третьою стороною в українсько-російському газовому конфлікті.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що при підписанні цього протоколу Україна керувалася 5-ма позиціями, які, на її думку, є найважливішими для України.

По-перше, за словами глави уряду, Україна була і залишається надійним транзитером і не припиняла транзиту газу до Європи.

По-друге, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, Україна не робила з 1 січня несанкціонований відбір газу.

По-третє, Україна не є боржником і розрахувалася з ВАТ «Газпром» за весь спожитий газ в повному обсязі.

По-четверте, Україна була ініціатором запрошення європейських експертів.

«Україна була і залишається конструктивною стороною в переговорах з Росією з підписання угоди про постачання і транзит газу на 2009 рік, а якщо буде бажання, то і стратегічної угоди, заснованої на положеннях Меморандуму, підписаного прем`єр-міністрами України та Росії в січні 2008 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.