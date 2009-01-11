Позиція Росії про відновлення транзиту газу залишається незмінною

Москва. 11 січня. УНІАН. Наявність підписаного всіма сторонами документу про моніторинг транзиту газу через територію України і присутність спостерігачів в місцях контролю, як і досі, залишаються необхідними умовами для відновлення постачання газу з Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні заявив президент РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ під час зустрічі в своїй заміській резиденції з віце-прем`єром РФ Ігорем СЄЧІНИМ.

”Наша позиція щодо дій у ситуації, що виникла в результаті протиправних вчинків України - крадіжки газу, яка тривала в результаті досить довго, залишається незмінною”, - заявив Д.МЕДВЄДЄВ.

”Ми приступимо до відновлення транзиту тільки за наявності двох умов. Перше, це наявність підписаного всіма сторонами документа, який текстуально відповідає документу, підготовленому, узгодженому і підписаному російською стороною. Друга умова – це реальна присутність спостерігачів у місцях, де здійснюватиметься контроль, а саме - на українських кордонах і в підземних сховищах газу”, - запевнив він.

”За наявності цих двох умов буде здійснено відкриття транзиту. Ми готові зробити це, як тільки всі умови будуть у наявності. Чим швидше це буде зроблено, тим простіше буде вийти з цієї ситуації, яку створила для європейських споживачів і всіх учасників цього процесу Україна”, - підкреслив він.

Він попросив І.СЄЧІНА ”надалі керуватися саме цим і регулярно докладати про ситуацію”.

І.СЄЧІН заявив, що станом на 16.00 мск уряд РФ не одержав протокол про створення контрольного механізму за транзитом газу до Європи.

Окрім цього, Д.МЕДВЄДЄВ заявив, що «навіть у разі відновлення ми виходитимемо з того, що як тільки спостерігачі виявлятимуть зникнення газу, тобто його протиправне привласнення або, простіше, крадіжка, на цей же об`єм зменшуватиметься транзит, якщо ж це триватиме безперервно, то це знову може спричинити припинення транзиту”.