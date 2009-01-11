Єврокомісія каже, що місія спостерігачів готова моніторити транзит газу

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Єврокомісія заявляє, що місія готова моніторити транзит газу, а тому не бачить підстав для подальшої затримки з постачанням.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, моніторингова місія вже присутня на вимірювальній станції в Суджи (Російська Федерація).

На території України одна група експертів прибула до Луганську для моніторингу транзиту газу на вимірювальних пунктах в населених пунктах Писарівка та Сохрановка. Сьогодні ж ввечері група експертів має прибути на компресорну станцію Орловка на західному кордоні України. Ще одна група відправилася до Ужгороду для спостереження за транзитом газу на вимірювальних станцій Берегово та Теково. Третя група, що має працювати на західному кордоні, вже на дорозі до пункту Дроздовичі. У Києві група експертів має доступ до основного диспетчерського центру “Нафтогазу України”, і вже зробила свою першу доповідь.

Ще одна група експертів буде розміщено на основному диспетчерському центрі “Газпрому” в Москві.

Крім того, Єврокомісія наголошує, що всі сторони отримали копії підписаного вчора протоколу по роботі моніторингової місії.