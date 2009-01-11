Єврокомісія взяла до уваги заяву України по газу
Вона не суперечить підписаному протоколу про моніторинг
Брюссель. 11 січня. УНІАН. Єврокомісія взяла до уваги заяву України щодо транзиту газу, вважаючи, що вона не суперечить протоколу про моніторинг.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
“Комісія взяла до уваги заяву Україну, отриману сьогодні у другій половині дня, яка є зведенням фактичних підтверджень того, що входить до підписаного вчора ввечері протоколу про межі компетенції (моніторингової місії – УНІАН) і, в певних випадках, українською інтерпретацією того, що було узгоджено”, - зазначається в повідомленні Єврокомісії.
При цьому, на думку Єврокомісії, заява України не пропонує нічого додавати чи виключати з підписаного протоколу.
У Комісії кореспонденту УНІАН не уточнили зміст отриманої заяви, зазначивши лише, що заява була отримана безпосередньо від уряду України. До прес-служби уряду дотелефонуватися не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи. Водночас, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що українська позиція продовжує будуватися на 5-ти основних пунктах: Україна припиняла транзиту газу до Європи; Україна не робила з 1 січня несанкціонований відбір газу; Україна не є боржником і розрахувалася з ВАТ «Газпром» за весь спожитий газ в повному обсязі; Україна була ініціатором запрошення європейських експертів; Україна була і залишається конструктивною стороною в переговорах з Росією з підписання угоди про постачання і транзит газу на 2009 рік.