Росія не визнає підписаного Україною протоколу про моніторинг газу

Москва. 11 січня. УНІАН. Росія не визнає підписаний Україною протокол про транзит російського газу до Європи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ завив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Інакше, як знущання над здоровим глуздом і порушення раніше досягнутих домовленостей не можу назвати подібні обмовки і додатки до них. Ці дії, по суті, спрямовані на зрив наявних угод з контролю за транзитом газу, вони носять явно виражений провокаційний і деструктивний характер», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

Він доручив уряду РФ не застосовувати цей документ доти, доки ці заперечення не буде знято.

«Я сподіваюся, що ті, хто підписував документ з обмовкою, чудово розуміють правові наслідки такого кроку. В цьому випадку ми вимушені вважати підписаний документ нікчемним», - заявив Президент Росії і додав: «Він не матиме обов`язкової сили для нас і не застосовуватиметься нами до тих пір, поки ця обмовка не буде відкликана або іншим чином анульована українською стороною».

Окрім цього, він доручив МЗС РФ проінформувати Європу про такі дії України.

«Вони (Європа) потрапили в досить складну ситуацію, і ми просили б їх поговорити з українським керівництвом для того, щоб вони відкликали відповідну обмовку», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

«Якщо це буде зроблено, то до змісту цього документа, його основних пунктів у нас ніяких заперечень не залишиться, даний документ нами підписано, і в цьому випадку він підлягає негайному виконанню», - підкреслив Д.МЕДВЄДЄВ.

За його словами, спостерігачі до України виїхали і готові до здійснення контролю.

«І як тільки ця обмовка буде знята, ми готові приступити до транзитування газу», - заявив президент Росії.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ запевнив, що МЗС передасть сьогодні до Брюсселя позицію Росії. «Буквально сьогодні таке доручення ми до Брюсселя передамо», - запевнив главу держави С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи. В той же час, прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що українська позиція продовжує будуватися на 5-ти основних пунктах: Україна не припиняла транзит газу до Європи; Україна не проводила з 1 січня несанкціонований відбір газу; Україна не є боржником і розрахувалася з ВАТ «Газпром» за весь спожитий газ в повному обсязі; Україна була ініціатором запрошення європейських експертів; Україна була і залишається конструктивною стороною в переговорах з Росією з підписання угоди про постачання і транзит газу на 2009 рік.