”Газпрому” загрожують позови від споживачів в Європі

Київ. 12 січня. УНІАН. Газова війна з Україною загрожує ”Газпрому” багатомільйонними позовами від споживачів у Європі, пише російська “Независимая газета”.

Останніми днями європейські партнери концерну виставляють завищені заявки на постачання їм російського газу, розраховуючи на те, що за контрактами ”Газпром” зобов`язаний сплатити штраф у разі недопостачання в розмірі 5% ціни непоставленого газу, пише видання.

На сьогодні сума недопостачання до Європи оцінюється приблизно в 500 млн. доларів. Поки ситуація вирішиться, ця сума може суттєво зрости, як і претензії споживачів. Європейські партнери, розуміючи, що ”Газпром” все одно не задовольнить їхні заявки, вимагають від нього максимальних обсягів постачання і розраховують отримати від російської компанії відповідний штраф. За умовами контрактів, санкції становлять 5% суми недопостачання, яка зараз обчислюється приблизно 200 млн. кубометрів на добу, повідомляє NEWSru з посиланням на газету.