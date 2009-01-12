Міллер і Сєчіин представлять позицію Росію по газу

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР та віце-прем’єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН представлять міністрам енергетики ЄС позицію Росії щодо газового конфлікту з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні під час телефонної конференції прес-секретар прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Зараз вони направляються до Брюсселя, щоб представити позицію Росії на засіданні Ради міністрів з питань енергетики ЄС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, в Брюсселі відбудеться позачергове засідання міністрів енергетики 27 країн - членів Євросоюзу, скликане головуючою в ЄС Чехією у зв`язку з газовою кризою.