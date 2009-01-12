Тимошенко наголошує, що декларація України не є частиною протоколу про газ

Київ. 12 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила у телефонній розмові з Президентом Європейської Комісії Жозе-Мануелем БАРРОЗУ, що Україна не прив’язує свою Декларацію до трьохстороннього Протоколу стосовно міжнародного моніторингу за транзитом російського газу територією України.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, телефонна розмова відбулася у неділю, 11 січня, о 21.45.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила Президенту Європейської комісії, що Декларація з позиції України та трьохсторонній Протокол - це два юридично відокремлених документи, не пов‘язаних між собою.

Прем’єр-міністр також відзначила, що в Декларації викладено позицію України стосовно газової кризи.