Тимошенко наголошує, що декларація України не є частиною протоколу про газ
Про це вона заявила Президенту Єврокомісії
Київ. 12 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила у телефонній розмові з Президентом Європейської Комісії Жозе-Мануелем БАРРОЗУ, що Україна не прив’язує свою Декларацію до трьохстороннього Протоколу стосовно міжнародного моніторингу за транзитом російського газу територією України.
Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, телефонна розмова відбулася у неділю, 11 січня, о 21.45.
Ю.ТИМОШЕНКО пояснила Президенту Європейської комісії, що Декларація з позиції України та трьохсторонній Протокол - це два юридично відокремлених документи, не пов‘язаних між собою.
Прем’єр-міністр також відзначила, що в Декларації викладено позицію України стосовно газової кризи.