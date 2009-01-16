Угода з Польщею про малий прикордонний рух запрацює влітку

Вінниця. 16 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ прогнозує, що угода між Україною та Польщею про малий прикордонний рух почне працювати влітку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.СІКОРСЬКИЙ сказав на прес-конференції у Вінниці 15 січня.

”Я сподіваюся, що ця угода почне реально працювати влітку”, - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що всі додатки до основної угоди були підписані ще у грудні, і зараз ратифікація угоди проходить у парламентах Польщі та України. ”Я переконаний, що відповідні процедури в Польщі відбудуться без проблем, ми в парламенті маємо стабільну більшість”, - додав він.

Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що технічна реалізація угоди потребує деякого часу, тому виконання угоди розпочнеться влітку.

”Треба видати цим людям, які мешкають у цій зоні, відповідні ідентифікаційні документи. Ми застерігали українську сторону, що Єврокомісія може не погодитися на розширення прикордонної зони із 30 до 50 км, а це спричинить запізнення реалізації угоди. На жаль, так і сталося. Ми, зважаючи на наші дружні відносини до вас хотіли, зробити 50 км”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50-ти до 30-ти кілометрів.

Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, які мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Українсько-польська угода про малий прикордонний рух включала до прикордонної зони понад 1,5 тис. населених пунктів в Україні. За оцінками МЗС Польщі, в цій зоні проживає близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Однак Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км та відмінити обов’язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.