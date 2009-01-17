Президент РФ впевнений, що Україна здатна платити за газ європейську ціну
18:02, 17 січня 2009Новини ЄС
0 0
Інші ж партнери платять
Київ. 17 січня. УНІАН. Україна цілком здатна платити європейську ціну за газ, упевнений Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Як повідомляє РІА “Новости”, на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві Д.МЕДВЕДЄВ сказав: ”Україна має розраховуватися за газ за європейськими цінами, це цілком нормально, і в цьому полягає наша позиція. Нічого збиткового тут немає, наші інші партнери платять ці гроші, і Україна цілком здатна їх платити”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter